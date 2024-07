Fisco: ex compagno Santanchè condannato a 2 anni e 6 mesi per vendita barca (2)

Adnkronos

Il giudice Emanuele Mancini ha disposto per Mazzaro “l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapace di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di 2 anni nonché interdetto in perpetuo dall’ufficio di componente di commissione tributaria”. La procura aveva chiesto per l’imputato la condanna a tre anni e la confisca di 393mila euro, pari al valore dell’imbarcazione. La vendita – per l’accusa – era “finalizzata soltanto a far sparire l’unico bene aggredibile e il suo provento: la barca sparisce e spariscono i soldi e così frustra definitivamente ogni pretesa del fisco”.

L’indagine da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza riguardava la vendita nell’aprile del 2019 della barca, di proprietà di Mazzaro, a una società all’epoca rappresentata da Santanché e la successiva cessione a una società con sede a Malta. Per l’accusa, Mazzaro – al centro di un accertamento dall’Agenzia delle Entrate per una presunta evasione fiscale e con debiti con il fisco – avrebbe venduto la sua imbarcazione alla società Biofood Italia srl, con sede a Milano e rappresentata da Santanché, per 393mila euro. Una vendita, secondo l’accusa, che sarebbe avvenuta senza che venisse versato alcun corrispettivo a Mazzaro. Una ventina di giorni dopo, la stessa barca sarebbe stata invece ceduta a una società di diritto maltese, la Flyingfish Yachting Ltd.