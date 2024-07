Fisco: Freni, ‘il taglio del cuneo sarà confermato, stop a nuovo deficit’

Adnkronos

Roma, 28 lug Il sottosegretario all’Economia Federico Freni, intervistato dalla ‘Stampa’, conferma il rinnovo del taglio del cuneo fiscale: “Smentiremo i gufi”. Gli sgravi in busta paga, assicura, saranno prorogati per tutto il 2025, ma “l’obiettivo di medio termine è rendere strutturale questa misura”.

L’esponente della Lega lancia poi il “Fondo dei fondi”, un strumento finanziario in grado di scongiurare la fuga del risparmio e spingere gli investimenti. Dopo l’estate comincerà il cantiere della legge di bilancio, come farete a confermare il taglio del cuneo fiscale senza fare nuovo deficit? “Capisco che la via facile del deficit possa risultare confortevole. Chi non sarebbe attratto da una discesa in cui basta lasciare andare la macchina senza neppure sforzarsi di premere l’acceleratore? Il problema è quando si arriva a valle e ci si ritrova senza benzina”, replica Freni.