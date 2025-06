Fisco: frode per 4 mln euro, tra perquisiti anche Brescia Calcio

Adnkronos

Milano, 11 giu. Tra le perquisizioni scattate nell’indagine della Guardia di finanza di Brescia per riciclaggio e reati tributari collegati alla commercializzazione di crediti inesistenti compare anche il Brescia Calcio. Le perquisizioni riguardano anche gli altri indagati (11 persone fisiche e 14 persone giuridiche). L’operazione dell’acquisito di crediti di imposta – risultati inesistenti – è costata al Brescia la penalizzazione di otto punti e la retrocessione in Serie C.