Fmi: abbassa a +0,7% crescita Italia 2025, rialza 2026 a +0,9%**

Adnkronos

Roma, 17 gen. – Doppia correzione di segno opposto per le stime sull’Italia fornite dal Fondo Monetario Internazionale nell’aggiornamento del World Economic Outlook. Rispetto alle previsioni di ottobre scorso l’Fmi ha abbassato di 0,1 punti a +0,7% la crescita stimata per quest’anno per la nostra economia ma ha rialzato di 0,2 punti a +0,9% la valutazione per il 2026.

L’andamento dell’Italia è comunque nettamente migliore delle revisioni al ribasso fatte per altre grandi economie come la Francia (ora stimata a+1,1 nel 2025 e nel 2026, rispettivamente -0,3 e -0,2 punti) e Germania, che quest’anno vedrà il Pil ancora in contrazione (-0,3%, con un taglio di 0,5 punti su ottobre) così come nel 2026 (–0,2%, revisione di 0,3 punti). Non va meglio all’eurozona nel suo complesso con un +1,0% quest’anno (revisione al ribasso di 0,2 punti) e +1,4% nel 2026 (-0,1 punti).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA