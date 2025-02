‘FolleMente’ di Paolo Genovese conquista il box office

Adnkronos

Roma, 24 feb. (Adnkronos/Cinematografo.it) – ‘FolleMente’ conquista il botteghino italiano. Al debutto in sala, al netto delle anteprime, nel weekend 20-23 febbraio, il nuovo film di Paolo Genovese conquista per distacco la vetta della classifica Cinetel degli incassi: 3.958.917 euro, una media/schermo di 6.576 euro, per un totale di 4.074.619 euro – e un prospetto di oltre 10 milioni. L’exploit corrobora un fine settimana da 8.323.907 euro che segna +21,9% rispetto all’analogo del 2024 e +43% rispetto al precedente fine settimana.

Scende in seconda posizione ‘Captain America: Brave New World’, con 1.287.061 euro per complessivi 4.789.619 euro, a completare il podio è un’altra new entry, ‘Paddington in Perù’, con 987.975 euro e una media/schermo di 2.325 euro.