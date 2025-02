Fondi Ue, Carfì (Agea): “Rinnovare, semplificare e digitalizzare contro lentezza burocratica”

Adnkronos

Roma, 27 feb. “Abbiamo queste linee di indirizzo: rinnovare, semplificare e digitalizzare. Queste le parole chiave per risolvere la lentezza burocratica e gli errori delle informazioni che arrivavano in maniera differita dai territori”. Così Salvatore Carfì, direttore Organismo di Coordinamento Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, partecipando, questa mattina a Roma, alla presentazione della ricerca Eurispes “La gestione dei fondi europei in Italia: asset strategico per il volàno della nostra società”.

“Per quanto riguarda la semplificazione e la digitalizzazione – riprende Carfì – siamo partiti dall’emergenza di crisi, un aiuto comunitario co-finanziato che viene elargito agli agricoltori colpiti da un evento atmosferico. Abbiamo iniziato delimitando l’area colpita da calamità: con l’uso dei satelliti messi a disposizione dall’Unione Europea, ogni mese riusciamo a sviluppare, con un algoritmo, una immagine sentinella. All’interno di quell’area sappiamo chi sono gli agricoltori perché Agea detiene il fascicolo degli agricoltori di tutta Italia”.