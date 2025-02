Fondi Ue, Oliveti (Enpam): “In 2020 Italia aveva speso meno del 40% risorse periodo 2014-20”

Adnkronos

Roma, 27 feb. “C’è una certa attenzione verso temi che hanno una forte connotazione sociale, come quello dell’utilizzo dei fondi strutturali europei. L’approccio basato sui numeri e sui fatti, che da sempre caratterizza Enpam ed Eurispes, è una strada che perseguiamo per capire la realtà e intraprendere, se ci sono, nuove iniziative. Venendo al tema della ricerca presentata oggi, secondo la Corte dei Conti nel 2020 l’Italia aveva speso meno del 40% delle risorse assegnate per il ciclo programmazione 2014-2020”. Così Alberto Oliveti, presidente della Fondazione Enpam, nel corso della presentazione della ricerca Eurispes “La gestione dei fondi europei in Italia: asset strategico per il volàno della nostra società” coordinata da Giovanni Candigliota, ricercatore Eurispes, svoltasi a Roma.