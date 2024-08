Food: dal 12 al 15 settembre la 1a edizione del Pizza Park a Portici

Adnkronos

Napoli, 28 ago. (Labitalia) – Il suggestivo ‘Parco a Mare’ di Portici, inaugurato di recente e fiore all’occhiello della attuale amministrazione, ospiterà, con il patrocinio del comune di Portici, il ‘Portici Pizza Park’, un evento straordinario che unirà gastronomia, cultura e intrattenimento, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Dal 12 al 15 settembre il nuovo spazio costiero si trasformerà in un villaggio all’aperto, dove la tradizione della pizza campana incontrerà la sua chiave più moderna, nel completo rispetto dell’ambiente che farà da cornice all’evento. Organizzato dal Gruppo GRVN Company Srl di Portici, con il supporto dell’associazione Erre Erre Eventi, società consolidata e organizzatrice del Paestum Pizza Fest, l’evento promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della pizza, della buona musica e dei meravigliosi panorami della nostra regione. Le venti pizzerie partecipanti saranno allestite all’interno di caratteristiche casette in legno, che oltre a richiamare l’autenticità e la tradizione, riflettono un impegno concreto verso l’ambiente. Queste strutture sono infatti realizzate con materiali eco-friendly, sottolineando l’importanza e la necessità di pratiche sostenibili per la salvaguardia del pianeta. Ogni pizzeria offrirà le proprie specialità in un contesto che celebra la bellezza naturale del Parco a Mare e il gusto più autentico e genuino della millenaria tradizione gastronomica campana. Il ‘Portici Pizza Park’ sarà un evento inclusivo poiché avrà un’attenzione speciale per le esigenze alimentari di tutti i partecipanti. Sarà infatti presente una postazione interamente dedicata al gluten-free, curata dalla rinomata Pizzeria Positano Gluten Free, che garantirà, a chi segue una dieta senza glutine, di poter gustare le delizie della tradizione pizzaiola campana in totale sicurezza. Ecco le pizzerie partecipanti: La Bella Portici (Portici); La Tradizione (Portici); Pizzeria Vesuvio (Portici); Il Grottino (Portici); A’cantinella d’o Convento (Portici); Regina Farina (Portici); Simone Fortunato (Portici); Pizzeria Comes (Portici); Pizzeria del Centro (Portici); Damiano (Portici); Il Mio Viaggio a Napoli (Napoli); Capuano (Napoli); Nastieat (Pompei); Musto’s (Sant’Antonio Abate); O’Sarracin (Nocera Inferiore/Nola); Maturazioni (Ottaviano); Terra Nera (Torre del Greco); Positano Gluten Free (Capaccio-Battipaglia-Salerno-Milano); Antica Pizzeria da Michele (Napoli); Salvo (San Giorgio a Cremano) 21. Il ‘Portici Pizza Park’ punta ad offrire un’atmosfera unica, ispirata alle manifestazioni degli anni ’50, ricreando un parco divertimenti d’altri tempi. Sarà presente un’animazione con trampolieri, maghi e giocolieri, che intratterranno i visitatori con spettacoli affascinanti. Inoltre, verranno riproposti i giochi di una volta, come la campana e il tiro alla fune, per un’esperienza nostalgica e divertente. Ogni sera l’area lounge del villaggio ospiterà un’area talk in cui pizzaioli, esperti del settore, giornalisti, influencer, produttori e personaggi della cultura e dello spettacolo, condivideranno in diretta le loro esperienze e riflessioni sul mondo della pizza e sulla cultura enogastronomica campana. Le quattro serate saranno arricchite da momenti musicali tematici, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

