Food: stellati in prima fila alla presentazione de Le Guide de L’Espresso 2025

Adnkronos

Milano, 27 nov. “Una serata come questa celebra la cucina italiana. Siamo tutti qui, ogni volta che si ripropone un evento di questo tipo. Abbiamo voglia di raccontare tutto ciò che amiamo e condividiamo. Da momenti come questo può nascere anche il prossimo progetto sociale. Non più tardi di due settimane fa, infatti, eravamo a Modena, nella catena di montaggio della Maserati, tutti insieme a cucinare per dei progetti meravigliosi. Ed è questa la differenza fra la cucina italiana e le altre cucine: questa condivisione di gioia e felicità che è nel nostro dna”. Con queste dichiarazioni, lo chef stellato Massimo Bottura, è intervenuto in occasione della presentazione delle edizioni 2025 de Le Guide de L’Espresso al teatro Arcimboldi di Milano. A 45 anni dalla prima edizione delle Guide, l’evento ha visto la partecipazione di oltre mille ospiti e numerose premiazioni.

“Occasioni come queste – aggiunge lo chef stellato Enrico Cerea, detto Chicco – offrono l’opportunità di ritrovarsi tutti insieme, chiacchierare e confrontarsi. Ci fermiamo un attimo dalla nostra routine e dal nostro lavoro ed è bello per noi stare insieme, condividere i nostri pensieri e progetti, è molto importante”.