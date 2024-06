Adnkronos

Formazione, Paone (Fond. consulenti lavoro): “Importante per evitare inserimenti sbagliati”

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “Avviare inserimenti sbagliati può creare grandi problemi. Mancano risorse per affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro e per questo stiamo organizzando eventi di formazione per operatori Caritas e per i nostri colleghi”. A dirlo oggi Luca Paone, vicepresidente della Fondazione consulenti del lavoro, intervenendo all’incontro ‘Politiche di inclusione […]

Di Redazione | 04 Giugno 2024