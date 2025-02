Francesca Panzuti, Consorzio Oierre: “Collaborazione, la chiave per affrontare mercati complessi”

Adnkronos

– La direttrice del Gruppo EDC, top Partner del Gruppo Zucchetti, racconta i vantaggi di un modello virtuoso nato da dieci anni fa: “Partiti da una rete di aziende informatiche, oggi siamo un hub di competenze che sviluppa idee e nuovi modelli di business”

Como, 7 febbraio 2025. Nel mondo del business moderno, dove la settorializzazione avanza a ritmo serrato, le imprese affrontano sfide sempre più sofisticate. Restare competitivi, dunque, non è più una questione di semplici strategie individuali, ma richiede un cambio di paradigma, che vede la collaborazione tra aziende come la nuova frontiera per affrontare mercati frammentati e complessi.

Una strada, quella della collaborazione, che in Italia vanta importanti esempi di eccellenza, soprattutto fra le Piccole e Medie Imprese, la cui partnership ha dato vita a esperienze come quella del Consorzio Oierre.

«Oggi il mercato richiede velocità, flessibilità e capacità di adattamento. Collaborare significa mettere insieme il meglio delle competenze per creare un ecosistema in grado di rispondere in modo rapido e preciso alle esigenze di un mondo in continua evoluzione».

A parlare è Francesca Panzuti, direttrice del Gruppo EDC, top Partner del Gruppo Zucchetti, e membro del consiglio direttivo del Consorzio, che ha da poco compiuto dieci anni.

«Siamo stati fra i promotori di questa realtà perché già nel 2014 credevamo fortemente nella sinergia come strumento per consolidare idee e innovazione, creando efficaci modelli di business».

Un’intuizione, quella del Gruppo EDC, che si è rivelata lungimirante. Partita come rete di aziende informatiche, oggi il Consorzio Oierre vanta più di settanta imprese aderenti, ognuna specializzata in settori diversi ma complementari, tanto da aver trasformato l’idea iniziale in un vero e proprio hub di competenze in grado di suggerire le migliori soluzioni in campo tecnologico.

Il tutto al servizio di PMI e studi professionali, realtà per le quali le innovazioni diventano sempre più importanti per restare competitivi.

«La forza del Consorzio Oierre – spiega Panzuti – sta nell’aver portato avanti una modalità di consulenza che analizza le esigenze del cliente in ogni dettaglio. Prendiamo ad esempio un imprenditore, alle prese oggi con l’analisi di problematiche e dinamiche aziendali sempre più complesse. Affidarsi a Oierre significa dialogare con un unico interlocutore che valuta e propone soluzioni a 360 gradi. E questo si traduce in un importante risparmio di costi e di tempo».

Un valore non da poco, in un’epoca in cui l’innovazione corre velocissima. Non è un caso se il supporto del Consorzio si sta rivelando fondamentale nel campo della digitalizzazione:

«Non parliamo di un semplice passo avanti, ma di una necessità per restare sul mercato anche nel futuro. Dotarsi di un gestionale in cloud, ad esempio, significa avere una visione chiara e in tempo reale dei flussi operativi della propria azienda, ottenendo enormi vantaggi in termini di efficienza e competitività».

Due elementi che, grazie a realtà come il Consorzio Oierre, possono diventare garanzia di crescita, come spiega la direttrice del Gruppo EDC:

«Nel campo della digitalizzazione, il Consorzio ci ha permesso di collaborare con realtà diverse dalla nostra, creando soluzioni integrate e specifiche. Il mercato oggi sta portando le aziende verso una sempre più estrema specializzazione. Questo vuol dire che la collaborazione, in futuro, sarà un valore ancora più importante da coltivare».

Una prospettiva che la stessa Panzuti continua a sostenere in tutta Italia, con le iniziative di un Consorzio che cresce in aderenti e iniziative: