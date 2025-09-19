Francia: agenzia Dbrs taglia rating ad AA, prospettive stabili**

Adnkronos

Roma, 19 set. – – Dopo quello dell’agenzia Fitch arriva un nuovo downgrade per il rating della Francia: infatti l’agenzia Dbrs ha declassato di un livello il rating a lungo termine della Repubblica Francese portandolo da AA (alto) ad AA e modificando le prospettive da Negative a Stabili.

Alla base della decisione – si spiega in una nota – la convinzione dell’agenzia che il percorso di consolidamento dei conti pubblici della Francia sarà più graduale di quanto previsto nel Piano presentato a ottobre 2024 per via dei problemi posti dalla crescente frammentazione politica interna. DBRS ritiene che questo contesto politico e la crescente instabilità del governo limitino l’efficacia delle impostazioni di politica fiscale con “elevati rischi di esecuzione per quanto riguarda la capacità della Francia di raggiungere i propri obiettivi di bilancio nei prossimi anni”.