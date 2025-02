Frazionamenti, l’ultimo trend del settore immobiliare secondo Stefano Pinata

Adnkronos

Una soluzione dunque efficace che ha però bisogno di interventi rapidi e di qualità: “Con la mia azienda, la Co.r.im, siamo riusciti -afferma Pinata- a colmare un vuoto presente nel settore, dando la possibilità di avere a disposizione più professionisti in una sola ditta. I clienti, abbiamo verificato, si lamentano spesso dei ritardi nell’esecuzione dei lavori e di non avere contatti diretti con chi gli incaricati. Partendo da questi rilievi, abbiamo deciso di non affidarci a soggetti terzi ma di offrire un servizio chiavi in mano: ingegneri, progettisti, architetti, termici, pittori e muratori fanno parte del nostro organico che ha raggiunto ormai le 40 unità che salgono a 100 se si considera l’indotto. Il tutto ovviamente con la massima professionalità”.

Una realtà, quella di cui l’ingegnere Stefano Pinata è il Ceo, che arriva da Bari e che è cresciuta notevolmente negli ultimi anni: “Il fatturato -sottolinea- è aumentato notevolmente e siamo diventati punto di riferimento anche fuori dai confini pugliesi. La velocità e la qualità sono due elementi importanti per un settore, quello immobiliare, che è assai complesso e che pretende puntualità, precisione e flessibilità. Siamo convinti, ad esempio, che sia molto utile dare la possibilità di cambiare il progetto in corso d’opera, senza troppe complicazioni, e di seguire il cliente anche dopo aver consegnato il manufatto. Senza dimenticare che il nostro staff accompagna le persone dalle scelte di tipo architettonico fino a quelle che riguardano, ad esempio, i rivestimenti. Un’assistenza a 360 gradi per fornire un servizio adeguato”.

