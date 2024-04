Fumo: Richter (Esc), ‘per chi non smette necessaria riduzione del danno’

Adnkronos

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) – Ridurre i rischi per il fumatore adulto, anche ricorrendo a device alternativi alla sigaretta. Ne hanno discusso cardiologi e medici di medicina generale, attraverso tavole rotonde interattive alla XV edizione del Congresso ‘Nel Cuore di Santa’ a Santa Margherita Ligure (Genova), nell’ambito del panel ‘What really matters for adult smokers: an evidence-based opinion form cardiology experts’, moderato dal presidente del congresso, Roberto Pescatori, e con protagonisti due cardiologi di fama internazionale: Dimitri Richter, president of the Council of Cardiology practice at European Society of Cardiology (Esc), e Silvio Festinese, cardiologo dell’Asl Roma 1 e responsabile della cattedra di Farmacologia dell’Università UniCamillus di Roma.

“Il problema clinico è che tanti fumatori con un’età e un rischio particolarmente alti non vogliono o non riescono a smettere di fumare – afferma Richter – Se un medico, come è doveroso che sia, ha già provato a far smettere loro di fumare, ma non ha ottenuto alcun risultato, allora i prodotti a rischio ridotto rappresentato una buona soluzione. Dalle evidenze scientifiche che abbiamo ad oggi, device come ad esempio le e-cigarette provocano minore assunzione di sostanze nocive. Non è ancora dimostrato che ciò riduca effettivamente le malattie, però, se assumere cancerogeni è inevitabile, è preferibile assumerne il 95% in meno, come con i prodotti a rischio ridotto, invece di quel 100% della sigaretta”.