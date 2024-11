Furto banche dati: Alex Britti a pm Milano, ‘grave che mi hanno intercettato’

Adnkronos

Milano, 6 nov. Il cantante Alex Britti è intenzionato a difendersi dopo che il suo nome è comparso nell’inchiesta della Dda di Milano su presunti dossieraggi illeciti. L’artista ha nominato un legale che si è fatto avanti con la procura per poter acquisire gli atti che lo vedono al centro di un’attività di spionaggio per questioni familiari. “La cosa più grave è che mi hanno pedinato” è la frase che il cantautore romano avrebbe riferito prima di chiedere i documenti, leggerli e quindi decidere se agire contro chi ha chiesto di controllarlo e seguirlo.