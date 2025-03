Furto banche dati: arrestato pentito di ‘ndrangheta Nunziatino Romeo (2)

Adnkronos

Dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano Fabrizio Filice emerge che Annunziatino ‘Nunziatino’ Romeo, 60 anni, risulta arrestato per un episodio, risalente all’ottobre 2023, di violenza privata aggravata dal metodo mafioso nei confronti del proprietario di un’azienda di macchinari di Pieve Emanuele. Lo stesso giudice ha invece respinto la richiesta di arresto per gli altri nove indagati, tra cui l’hacker Samuele Calamucci tra i protagonisti dell’inchiesta Equalize, l’imprenditore romano Lorenzo Sbraccia, Pasquale e Francesco Barbaro; tra i destinatari anche l’ex superpoliziotto Carmine Gallo deceduto di recente.