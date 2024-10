Furto banche dati: atti, ‘Pazzali frequenta Palazzo giustizia per garantirsi impunità’

Adnkronos

Milano, 30 ott. Tra gli atti dell’indagine sul presunto dossieraggio illecito che vede al centro la società Equalize di cui sono soci Enrico Pazzali (indagato), presidente auto sospeso della fondazione Fiera Milano e l’ex super poliziotto Carmine Gallo (domiciliari) emerge che gli investigatori hanno rilevato che “in molte occasioni” Pazzali frequenta il Palazzo di Giustizia “dove ha incontri istituzionali e amichevoli con numerosi addetti ai lavori”.