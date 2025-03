Furto banche dati: autopsia, ‘per ex superpoliziotto Gallo morte naturale’

Adnkronos

Milano, 12 mar. “Morte naturale per infarto”. Sono questi i primi risultati dell’autopsia per Carmine Gallo, l’ex super poliziotto protagonista della lotta contro la criminalità organizzata a Milano e ai domiciliari dallo scorso ottobre per l’inchiesta Equalize sui presunti dossier illeciti, morto domenica nella sua abitazione a Garbagnate Milanese. Si tratta dei primi riscontri dei medici legali, poi “arriveranno i tossicologici” chiesti in via precauzionale per escludere qualsiasi altra causa.

