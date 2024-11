Furto banche dati: Camponovo davanti al pm, altro indagato fa nuove ammissioni

Adnkronos

Milano, 5 nov. Massimiliano Camponovo, tra i quattro arrestatati (domiciliari) dell’inchiesta sui presunti dossieraggi illeciti, torna in procura a Milano: dopo l’interrogatorio davanti al gip Fabrizio Filice in cui ha parlato di “una mano oscura che muove questo sistema”, oggi è pronto a rispondere alle domande del pm della Dda Francesco De Tommasi.

E nuove ammissioni sono arrivate, ieri pomeriggio, da Samuele Angelo Abbadessa, uno degli esperti informatici legati al gruppo di via Pattari. Il presunto hacker avrebbe cercato di ridimensionare il proprio ruolo nelle attività di intercettazioni o nell’uso di ‘trojan’ mostrandosi come un semplice esecutore di richieste che arrivavano da altri. Sarebbe stato una semplice mano, talvolta, e non una mente di Equalize, la società di investigazione i cui soci sono l’ex super poliziotto Carmine Gallo ed Enrico Pazzali presidente (auto sospeso) della fondazione Fiera Milano.