Furto banche dati: difesa Pazzali, ‘mai chiesto dati su La Russa o report illeciti’

Adnkronos

Milano, 19 mar. Enrico Pazzali, presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano tra gli indagati dell’inchiesta sul presunto dossieraggio che riguarda la società Equalize, non ha mai chiesto informazioni sul presidente del Senato Ignazio La Russa, né ha fatto attività di dossieraggio di alcun genere. Lo mette per iscritto, in una memoria, la difesa di Pazzali rappresentata dagli avvocati Federico Cecconi e Natascia Forconi.

In merito alle presunte richieste di accesso allo Sdi (banca dati delle forze dell’ordine, ndr) “avanzate da parte di Pazzali a Gallo su La Russa”, si legge che “non è mai seguito alcun accesso abusivo e non certamente per merito dell’ex poliziotto (Gallo, ndr) che ha avuto financo il coraggio di affermare di aver ammonito in tal senso Pazzali, che, pacificamente non sapendo che Gallo e Calamucci (l’hacker anche lui tra gli indagati ndr) effettuavano gli accessi allo Sdi non lo ha mai richiesto” scrivono i difensori.