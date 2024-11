Furto banche dati: Gallo, ‘ero nei servizi, fatto tanti favori a Tavaroli e Mancini’

Adnkronos

Milano, 31 ott. Carmine Gallo, l’ex super poliziotto tra i massimi esperti della criminalità organizzata tra gli arrestati dell’inchiesta sui presunti dossier illeciti, parlando con un indagato spiega “cristallinamente la ragione della sua ragnatela di contatti ovvero l’aver fatto parte dei servizi segreti”. Dichiarazione, si legge in un’informativa dei carabinieri agli atti dell’indagine della Dda di Milano, che “è tutt’altro che priva di fondamento e non appare nemmeno frutto di una millanteria o della necessità di accreditarsi con l’interlocutore”.