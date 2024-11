Furto banche dati: in auto Pazzali la paletta ‘Prefettura di Milano’, foto negli atti

Adnkronos

Milano, 1 nov. In alcune foto scattate lo scorso 13 settembre e allegate in un documento dei carabinieri che fa parte della corposa inchiesta della Dda di Milano viene immortalata l’auto riconducibile a Enrico Pazzali, socio di maggioranza della Equilize e presidente (auto sospeso) della fondazione Fiera Milano, parcheggiata davanti agli uffici della società di investigazioni private che “pone sul cruscotto una paletta con stemma della Repubblica e la dicitura Prefettura di Milano”.

Per gli investigatori “L’istituzionalizzazione delle attività di Equalize passa anche dall’accostamento tra il suo presidente e gli enti e le organizzazioni dello Stato. Pazzali – si legge in un’informativa – non è solo vicino alle istituzioni, un’evidente vicinanza di comodo, ma si accosta anche alle medesime”, come emerge anche dalle foto scattate la mattina del 13 settembre scorso. Non solo: il giorno successivo, la presunta associazione a delinquere che ruota intorno alla Equalize, con sede alle spalle del Duomo di Milano, svela di essere pronta ad allargarsi e che mira a un ufficio all’interno dell’arcivescovado.