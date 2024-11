Furto banche dati: inquirenti a lavoro su ipotesi server in Belgio

Adnkronos

Milano, 8 nov. Si potrebbe allargare al Belgio la ricerca di nuovi documenti legati alla presunta associazione per delinquere di via Pattari a Milano accusata di dossieraggi illeciti attraverso banche dati riservate. Da quanto trapela, gli inquirenti ipotizzano che, oltre a Londra e Lituania, un server con report riservati si possa trovare anche in Belgio. Un’eventualità su cui si concentrano gli sforzi di chi, da quasi due settimane, sta già analizzando l’enorme mole di atti sequestrati agli uomini della società di investigazioni Equalize, a due passi dal Duomo di Milano.

