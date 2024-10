Furto banche dati: Pazzali, ‘Meloni sta facendo bene…tema è quello che ci sta intorno’

Adnkronos

Milano, 29 ott. “Ma guarda…ci vuole un po’ più di equilibrio, devo dire che però, adesso non si può negare che la Meloni stia facendo non bene, cioè nessuno avrebbe scommesso, poi avrà fatto anche lei gli errori che fanno… però da mi… cioè io non la conosco, però devo dire che sta facendo bene, sta approcciando bene la… con equilibrio… il tema vero è quello che ci sta intorno!”. Lo dice Enrico Pazzali, presidente autosospeso della fondazione Milano Fiera indagato nell’inchiesta sul dossieraggio come socio di maggioranza della società Equalize.

Il virgolettato, intercettato, risale a una conversazione del 10 febbraio 2023 quando l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti si candida alle regionali. Una corsa che Pazzali segue da vicino, ma che non sembra condividere auspicando per lei a un ruolo di maggior prestigio.