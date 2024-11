Furto banche dati: Pazzali parla di Lo Presti in Trenord e Fontana replica ‘mi dimetto’

Adnkronos

Milano, 31 ott. In una telefonata dello scorso 25 luglio tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente (auto sospeso) della fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali si parla di “una richiesta d’incontro urgente” del ministro dei Trasporti Matteo Salvini al governatore leghista. E’ uno dei dettagli che emerge in un’informativa dei carabinieri agli atti dell’inchiesta milanese sul presunto dossieraggio illecito.