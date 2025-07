Furto banche dati: pm Milano chiude indagini, Pazzali e altri 14 rischiano processo (2)

Adnkronos

Le principali ipotesi di reato contestate dalla Procura sono associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione, rivelazione di segreti d’ufficio. Ora le difese degli indagati hanno venti giorni per depositare memorie difensive o per gli interrogatori.

Al centro dell’inchiesta c’è la società di via Pattari con una “struttura organizzativa di tipo verticistico” e ruoli ben definiti. La finalità era il “profitto, derivante dalla commercializzazione delle informazioni illecitamente acquisite, oppure a scopo estorsivo o ricattatorio, per condizionare e influenzare all’occorrenza soprattutto i settori della politica e dell’imprenditoria, ovvero per danneggiare l’immagine dei competitors professionali e imprenditoriali di Enrico Pazzali e degli ‘avversari’ politici di lui o di persone a lui legate” si legge nell’atto di chiusura delle indagini che arriva a dieci mesi dalla decisione del gip Fabrizio Filice di bocciare la richiesta di domiciliari per Pazzali e dopo quattro mesi dall’udienza davanti ai giudici del Riesame.