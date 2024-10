Furto banche dati: pm, ‘pericolosi per democrazia, rischio per istituzioni’**

Adnkronos

Milano, 27 ott. “Soggetti pericolosissimi perché, attraverso le attività di dossieraggio abusivo dagli stessi svolte, con la creazione di vere e proprie banche dati parallele vietate e con la circolazione indiscriminata di notizie informazioni sensibili, riservate e segrete, sono in grado di ‘tenere in pugno’ cittadini e istituzioni nonché di condizionare in modo pregiudizievole dinamiche imprenditoriali e procedure pubbliche, anche giudiziarie”. E’ questo il ritratto che il pm di Milano Francesco De Tommasi tratteggia nei confronti di alcuni degli indagati coinvolti nella presunta associazione a delinquere che ha scopo di carpire informazioni sensibili e segrete e ricollegabili alla societa Equalize, la cui sede è a pochi passi dal Duomo.