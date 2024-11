G7, Gesualdo (Fism): “A Bari Villaggio salute per far germogliare prevenzione”

Adnkronos

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) – “L’obiettivo principale del Villaggio della salute, a Bari dal 29 novembre fino al primo dicembre in occasione dell’evento conclusivo del G7 Salute, è come dicono gli americani fare ‘awareness’ ovvero consapevolezza, cioè fare prevenzione è meglio che curare. Quindi il nostro slogan è ‘facciamo germogliare la prevenzione’ e per farlo ‘innaffieremo’ questo seme che vorrà crescere per inculcare nel cittadino la voglia di fare prevenzione”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Loreto Gesualdo, presidente della Fism, la Federazione delle società medico-scientifiche italiane, oggi a Roma a margine della presentazione al ministero della Salute dell’evento finale del G7 Salute.