G7, Letizia Caccavale (Danone Italia): “Dialogo con istituzioni è importantissimo”

Ortigia, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) – “Il dialogo con le istituzioni è importantissimo, perché altrimenti rimarrebbe tutto in Danone”. Così Letizia Caccavale, public affairs & sustainability manager Danone Italia, durante l’evento ‘La sostenibilità economica e sociale di Danone Italia e della sua filiera’, organizzato oggi pomeriggio dall’azienda nell’ambito del G7 Agricoltura e Pesca in corso a Ortigia. “La presidente del Consiglio Meloni – ha raccontato Caccavale – ci ha fatti complimenti per la nostra iniziativa ma la cosa più commovente è stata vedere i genitori contenti per il punto per le famiglie che abbiamo creato qui in occasione del G7. In azienda abbiamo già una sala per l’allattamento e abbiamo pensato di portarla all’esterno”.

