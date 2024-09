G7, Lollobrigida: “Ortigia come Roma, una stratificazione di culture nel Dna italiano”

Adnkronos

Roma, 25 set. “Perché questo G7 a Ortigia? Perché, proprio come Roma, Ortigia è un luogo straordinario. Ha radici nell’epoca ellenica e presenta una stratificazione di culture che permette di far emergere i segni di tutti coloro che sono arrivati sulle nostre terre e che ci hanno permesso di avere un Dna così unico come quello italiano”. Così Francesco Lollobrigida, ministro Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, durante la visita al Family Pit Stop Danone dedicato alle famiglie nell’ambito dell’evento “La sostenibilità economica e sociale di Danone Italia e della sua filiera”, organizzato oggi pomeriggio dall’azienda durante il G7 Agricoltura e Pesca in corso a Ortigia, la cui conclusione è prevista domenica prossima.

Per quanto concerne il rapporto tra occupazione femminile e famiglia, Lollobrigida ha dichiarato: “Il nostro modello lascia la donna libera di scegliere, non tra lavoro e maternità, ma se poter lavorare ed essere madre e le condizioni dovranno essere sempre più vicine a questo tipo di approccio. Le donne non devono scegliere tra maternità e professione: devono avere l’una e l’altra”.