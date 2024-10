G7, Marcegaglia: “Cooperazione fondamentale per aiutare Paesi che stanno peggio”

Adnkronos

Pescara, 22 ott. – “I Paesi del G7 si debbono occupare dei Paesi che stanno peggio ed è in quest’ottica che stiamo qui affrontando il tema della cooperazione. In questo le imprese vogliono essere una parte importante, per fornire aiuti ai Paesi in via di sviluppo, in particolare all’Africa. Sentiamo questa responsabilità”.

“Dall’inizio del B7, a dicembre dell’anno scorso, fino ad oggi, in questa nostra ultima tappa qui a Pescara, abbiamo percorso molta strada. Per la prima volta B7 e G7 hanno interagito da vicino, confrontandosi nel concreto e molto spesso. Sono orgogliosa di questo dialogo: credo sia stato qualificante sia per i governi sia per le imprese”. Oggi abbiamo scelto quattro semplici parole per sottolineare come il mondo del business vuole impegnarsi per lo sviluppo: “Non lasciare indietro nessuno”. I paesi G7 sono i maggiori fornitori di sostegni pubblici allo sviluppo a livello mondiale: secondo dati Ocse, elaborati da Confindustria, nel 2023 hanno destinato circa 169 miliardi di dollari, quasi il 60% dei flussi globali”. Così il presidente del B7 Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, a Pescara, al G7 Industry Stakeholders Conference, durante l’incontro del B7 “Leaving no one behind: industry for development”.

“Oggi – ha evidenziato – la parola chiave è cooperare. Le guerre, gli shock sistemici e gli attriti geopolitici colpiscono tutti, ma in modo particolarmente pesante i più vulnerabili. Le imprese sentono la responsabilità di contribuire a costruire ponti inclusivi, stabili ed efficaci tra le economie avanzate e quelle meno sviluppate. Il business deve essere parte integrante di tutte le strategie di sviluppo. Dobbiamo cambiare approccio e mettere a disposizione le nostre capacità anche per sostenere lo sviluppo di un’industria manifatturiera locale, penso soprattutto all’Africa, vista la posizione geografica del nostro Paese”.