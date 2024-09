Garante privacy: “Bilanciare diritti a innovare, a salute e a dati personali”

Adnkronos

Bologna, 17 set. (Adnkronos Salute) – “L’innovazione fa parte del presente, neppure del futuro. Va abbracciata con convinzione questa parola d’ordine nel bilanciamento tra diritti: quello a innovare, quello a star bene e quello alla protezione dei dati personali”. Sono le parole Guido Scorza, Collegio Garante per la protezione dei dati personali, nel suo intervento oggi a Bologna al convegno sulla digitalizzazione in sanità ‘Connected Care’, organizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).