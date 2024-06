Adnkronos

Gava: “Aprire un tavolo con settore bioplastiche compostabili”

Roma, 12 giu. “Voglio aprire con voi un tavolo per quanto riguarda i Codici Ateco ma anche per rivedere le nuove tecniche di riciclo delle bioplastiche o indirizzare a nuove produzioni di prodotti bioplastici. Quindi un tavolo a tutto campo in modo che possiamo lavorare insieme e difendere questo settore strategico importantissimo per il nostro […]

Di Redazione | 12 Giugno 2024