Gb: Bank of England taglia tasso riferimento di 25 punti base al 4,50%**

Adnkronos

Roma, 6 feb. – Come previsto la Bank of England ha deciso un taglio di 25 punti base, portando il tasso di riferimento al 4,50%, il livello più basso da quasi due anni. Si tratta del terzo intervento in sei mesi da parte del Monetary Policy Committee: questa volta due dei nove membri del MPC hanno votato in disaccordo, suggerendo un taglio più consistente, pari a 50 punti base.

