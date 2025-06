Gb: Bank of England tiene tassi fermi su inflazione ancora alta**

Adnkronos

Roma, 19 giu. – Nel Regno Unito l’inflazione ancora elevata – al 3,4% a maggio – spinge alla prudenza la Banca d’Inghilterra (BoE) che ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati al 4,25%, in uno scenario di incertezza globale e con prezzi al rialzo per alimentari e petrolio.

La decisione era stata ampiamente attesa dai mercati, soprattutto vista l’escalation delle tensioni in Medio Oriente, con ricadute sui prezzi energetici. La decisione della Bank of England non è stata tuttavia ‘tranquilla’: infatti ben 3 dei 9 membri del Monetary Policy Committee hanno votato a favore di un taglio del tasso di riferimento di 0,25 punti percentuali, al 4%.

