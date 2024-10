Genova: incendio al porto, a fuoco una cabina Enel

Adnkronos

Genova, 02 ott. – Incendio al porto di Genova la scorsa notte alle 3, quando è andata a fuoco una cabina Enel di trasformazione di media tensione, una struttura di circa 50 metri quadri al cui interno sono depositati i trasformatori, alcuni dei quali hanno preso fuoco. I vigili del fuoco del comando di Genova hanno operato diverse ore per domare le fiamme, le operazioni sono terminate intorno alle 6. Sul posto anche i tecnici Enel per permettere ai vigili di entrare in sicurezza. Non ci sono stati feriti.

