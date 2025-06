Genova: incidente mortale a Recco, muore 67enne

Adnkronos

Genova , 4 giu. – Incidente mortale oggi pomeriggio poco dopo le 17 a Recco, in provincia di Genova. A perdere la vita un uomo di 67 anni rimasto schiacciato dalla sua auto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’uomo si trovava in via Cavour accanto alla propria auto parcheggiata. Poco dopo un’altra auto è arrivata, secondo i testimoni a forte velocità. Il conducente ha perso il controllo del mezzo tamponando l’auto parcheggiata che ha schiacciato contro un muro il 67enne. Inutili i soccorsi di 118, Croce Verde di Recco e Croce Verde di Camogli.

