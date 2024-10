Geotab presenta nuove soluzioni per la sostenibilità delle flotte

Adnkronos

Approfondimenti analitici basati sui dati per ridurre i costi, migliorare le prestazioni e garantire la conformità alle normative

MILANO, 22 ottobre 2024 /PRNewswire/ — In risposta all’impatto che il settore dei trasporti, uno dei principali responsabili delle emissioni di gas serra a livello globale, ha sul cambiamento climatico, Geotab – leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, ha presentato durante l’evento Mobility Connect di Milano una suite completa di soluzioni orientate alla sostenibilità delle flotte e guidate dai dati, che mirano a rispondere alle sfide sulla decarbonizzazione, la gestione dei costi e il miglioramento delle prestazioni – incluso il Report sulle emissioni di gas serra con metodo di calcolo certificato da TÜV Rheinland.

“Il cambiamento climatico è un problema urgente e in Geotab sappiamo che non si può gestire ciò che non viene misurato. Per questo le nostre soluzioni per la sostenibilità delle flotte offrono insight precisi per monitorare le emissioni e il consumo di carburante, e per gestire la ricarica dei veicoli elettrici, la reportistica e la conformità, oltre a facilitare la definizione degli obiettivi futuri,” ha dichiarato Edward Kulperger, Senior Vice President Europe di Geotab. “Per far fronte all’evoluzione del settore dei trasporti e delle sue esigenze, Geotab sta sviluppando gli strumenti e le soluzioni necessari per ottemperare alle normative e favorire la crescita aziendale.”

Le soluzioni integrate nella piattaforma MyGeotab® presentate oggi includono:

Centro per la Sostenibilità di Geotab – Ottimizzazione del carburante, risparmio energetico e miglioramento delle prestazioni

Il Centro per la Sostenibilità di Geotab fornisce utili approfondimenti analitici e individua le opportunità per la riduzione delle emissioni, favorendo il risparmio energetico e di carburante, nonché l’ottimizzazione delle prestazioni. Disponibile all’interno della piattaforma MyGeotab, questo modulo specializzato sulla sostenibilità consente alle flotte di tracciare il proprio impatto ambientale e di identificare le opzioni per ridurlo, attraverso la diminuzione dei tempi di sosta a motore acceso e l’adozione dei veicoli elettrici. Inoltre, permette di monitorare sia le emissioni risparmiate sia quelle prodotte e il carburante risparmiato, identificando ulteriori opportunità di ottimizzazione e soluzioni per l’elettrificazione.

Metodo di calcolo delle emissioni di gas serra certificato da TÜV – Incrementare la trasparenza e l’accuratezza del reporting

Oltre 50.000 aziende europee e altre 10.000 a livello internazionale dovranno presentare report sulla sostenibilità in linea con quanto richiesto dalla direttiva CSRD. L’accesso a dati accurati e affidabili è fondamentale per il processo di divulgazione e di adeguamento alla normativa.

Il Report sulle emissioni di gasserra di Geotab offre un metodo affidabile per monitorare le emissioni di gas serra (GHG) dei veicoli di una flotta, automatizzando il calcolo degli equivalenti di anidride carbonica (CO2-eq). TÜV Rheinland ha certificato il metodo di calcolo della produzione di CO2 del Report sulle emissioni di gas serra di Geotab per la misurazione delle emissioni Scope 1 dei veicoli 1. Grazie alla telematica, le aziende possono quindi ottenere dati precisi e in near real-time sulle emissioni dei veicoli, evitando l’incertezza legata alla raccolta manuale dei dati e il rischio di errore umano.

Il report supporta la conformità al quadro normativo della CSRD (ESRS E1). Per semplificare la compliance, le analisi possono essere generate in linea con i principali quadri di rendicontazione ESG, come CDP e SBTi (Science Based Targets initiative).

Analisi di sostenibilità dei veicoli elettrici (EVSA) – Uno strumento aggiornato per facilitare la transizione all’elettrico

L’adozione di mezzi elettrici può rappresentare una decisione complessa per le flotte. L’ EVSA di Geotab aiuta le aziende a costruire un modello di business per l’elettrificazione, fornendo una chiara visione degli impatti ambientali ed economici, basata su dati reali. L’ultima versione include il rilevamento automatico della tipologia di veicolo per facilitare la selezione e il confronto tra i modelli.

L’EVSA di Geotab elabora un piano personalizzato per l’elettrificazione della flotta, considerando l’idoneità dei veicoli da sostituire in base alle esigenze in termini di prestazioni, alle preferenze relative ai modelli/alle marche e alla disponibilità di stazioni di ricarica. Questo strumento innovativo, premiato come “Sustainability Product of the Year” e con il SEAL Business Sustainability Award 2024, consente alle flotte di prendere decisioni consapevoli riguardo alla transizione verso l’elettrico.

Sistema di monitoraggio della ricarica – Veicoli elettrici pronti quando necessario

Per aumentare la diffusione dei mezzi a propulsione elettrica e amplificare gli impatti positivi della decarbonizzazione, è necessario disporre di strumenti efficaci per la gestione della ricarica, oltre che di dati di alta qualità. Grazie al Sistema di monitoraggio della ricaricadei veicoli elettrici di Geotab, le flotte possono ottenere una panoramica completa dello stato di carica dei propri mezzi, utilizzando funzionalità di avviso per accertarsi che siano pronti all’uso quando necessario. Ottimizzare la ricarica è essenziale per migliorare l’efficienza, ridurre i costi del carburante e massimizzare i benefici operativi dell’elettrificazione.

Una nuova indagine condotta da Geotab tra i fleet manager europei ha rivelato che la maggior parte è fiduciosa di riuscire a raggiungere degli obiettivi di contenimento delle emissioni nei tempi previsti (44,5%) o addirittura in anticipo sulla scadenza (31%). Tuttavia, i dati sulla produzione di CO2 risultano tra le metriche meno considerate (29%) dagli intervistati che hanno adottato soluzioni di telematica. Con queste nuove soluzioni, le flotte potranno concentrare al meglio i propri sforzi di sostenibilità, assicurando che tempo e risorse siano investiti nelle aree più impattanti per il raggiungimento degli obiettivi.

In Europa, le flotte dotate di telematica OEM integrata possono inoltre beneficiare di soluzioni avanzate per la sostenibilità, grazie alle solide partnership di Geotab con numerosi produttori automobilistici di rilievo, tra cui quelle recentemente annunciate con Volkswagen Group Info Services AG e Stellantis. I dati provenienti dai dispositivi telematici integrati dalle case produttrici sono accessibili attraverso MyGeotab.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni per la sostenibilità delle flotte di Geotab, visitare questa pagina del sito.

1 La certificazione riguarda le emissioni di gas serra prodotte dai veicoli con la combustione in movimento, non le perdite di refrigerante.

***

GeotabGeotab, leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, utilizza l’analisi avanzata dei dati e l’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo a ridurne al contempo i costi. Con il supporto di un team di esperti di alto livello composto da data scientist, tecnici professionisti ed esperti di intelligenza artificiale, siamo in grado di ottimizzare il business di oltre 50.000 clienti in 160 Paesi, elaborando ogni ora miliardi di dati relativi a oltre 4,5 milioni di veicoli. La sicurezza e la privacy dei dati sono i pilastri delle nostre attività e, per questo, siamo il partner di riferimento per numerose organizzazioni nel mondo, tra cui aziende Fortune 500 ed alcune delle più importanti flotte del settore pubblico. La piattaforma aperta di Geotab e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Per ulteriori informazioni, visita il sito, seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

Per ulteriori informazioniHotwire – Ufficio stampa345 0664158GeotabIT@hotwireglobal.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2536484/Geotab_Sustainability_Solutions__1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2536485/Geotab_Logo_EN.jpg