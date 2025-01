Germania: a novembre vendite al dettaglio + 2,5% meglio di attese

Adnkronos

Berlino, 8 gen. (Adnkronos/Dpa) – Le vendite al dettaglio in Germania sono cresciute più del previsto a novembre, poiché i consumatori hanno anticipato i loro acquisti natalizi per approfittare delle promozioni speciali durante il Black Friday, secondo i dati di Destatis pubblicati oggi. I rivenditori hanno realizzato il 2,5% in più di vendite rispetto a novembre 2023, meglio della crescita prevista dell’1,9%. Tuttavia, le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,6% su base mensile, smentendo le aspettative di una crescita dello 0,5%. Nell’intero anno 2024, le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,3% in termini reali rispetto all’anno precedente.

