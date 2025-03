Gian Franco Grassi, occhio all’immagine: il Bestseller su come liberarsi dal mito della perfezione

Adnkronos

– Milano, 27.03.2025 – Capita a volte di sentirci travolti da immagini, messaggi e aspettative che condizionano ogni nostro pensiero, facendoci sentire inadeguati e privi di direzione. In questi casi, ci sembra di vivere delle vite apparentemente piene, ma dentro di noi qualcosa sembra mancare. Eppure, liberarci dai condizionamenti esterni che impattano su di noi è possibile con i giusti strumenti.

Per tutti coloro che desiderano tornare ad avere il controllo sulla propria esistenza ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Gian Franco Grassi “OCCHIO ALL’IMMAGINE. Come Liberarti Dal Mito Della Perfezione, Ritrovare La Tua Unicità E Valorizzare Il Tuo Vero Valore In Un Mondo Di Immagini”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per vivere una vita piena e soddisfacente grazie al potere delle immagini.

“Con questo libro desidero esplorare il mondo dell’immagine, una dimensione naturale e fondamentale per la nostra esistenza” afferma Gian Franco Grassi, autore del libro. “Attraverso di esso voglio fornire una panoramica completa al lettore su cosa sono le immagini, come nascono e qual è il loro ruolo nella nostra vita, sia in positivo che in negativo”.

Secondo l’autore, non solo siamo circondati da immagini, ma anche noi stessi le creiamo nella nostra mente. La cosa interessante che sottolinea Gian Franco Grassi è che tali rappresentazioni hanno il potere di influenzare le nostre scelte e la nostra vita. Ecco, quindi, che è fondamentale essere consapevoli che guardare un’immagine non è un momento neutro fine a sé stesso, ma ha delle conseguenze, sia a livello conscio che inconscio.

“Dopo aver pubblicato il suo primo libro Bestseller Il Genio Nella Pancia, in questo secondo manoscritto Gian Franco Grassi ci spiega qual è il reale impatto delle immagini nel nostro potere decisionale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Ecco quindi che l’autore mette a disposizione dei propri lettori la sua grande conoscenza ed esperienza con questa nuova pubblicazione editoriale che sono certo farà molto parlare di sé”.