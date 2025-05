Giani: “Regioni hanno un ruolo centrale”

Adnkronos

Venezia, 18 mag. – Al via a Venezia la quarta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Anche la Toscana è presente con il proprio stand al Villaggio delle Regioni allestito presso Campo San Polo. Tema della quarta edizione è “Alla scoperta delle eccellenze regionali, un viaggio tra innovazione e tradizione”.

È stato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a partecipare alla cerimonia inaugurale insieme agli altri presidenti di Regione, tra cui Luca Zaia presidente della Regione Veneto ospitante, e Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Giani ha anche inaugurato lo stand della Toscana prima di partecipare nel pomeriggio alla Scuola Grande di San Rocco al talk su “Regionalismo sostenibile, il ruolo delle Regioni tra cooperazione e innovazione istituzionale”, alla presenza anche di Vincenzo De Luca, presidente della Campania, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, e Renzo Testolin, presidente della Valle d’Aosta.