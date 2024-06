Giappone: punta ad esportare fumetti e videogiochi per 20 trilioni di yen entro 2033

Adnkronos

Tokio, 5 giu. (Adnkronos/Xinhua) – Il Giappone mira ad espandere le dimensioni del mercato estero fumetti, giochi e altre industrie creative fino a 20 trilioni di yen (129 miliardi di dollari) entro il 2033, oltre quattro volte il livello attuale, hanno riferito i media locali. Secondo il governo, le vendite all’estero dell’industria giapponese della creazione di contenuti, incentrata su fumetti e giochi, sono in aumento, attestandosi a 4,7 trilioni di yen nel 2022, ha riferito martedì Kyodo News. Sottolineando che la cifra è paragonabile per dimensioni al valore delle esportazioni. dell’industria siderurgica giapponese e può anche essere visto come un avvicinamento a quello dell’industria dei semiconduttori, il governo ha promesso di sostenere le attività di creazione di contenuti come “industria di base” del paese, afferma il rapporto.