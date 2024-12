Giochi, nasce ‘Sisal numera’, l’AI Angel interpreta sogni e li trasforma in numeri da giocare al Superenalotto

Adnkronos

Milano, 18 dic. Secondo ChatGPT uno dei sogni più comuni e il più ricercato su Google in oltre 50 paesi è quello di sognare i serpenti. In Italia, l’abitudine di giocare i numeri al SuperEnalotto o ad altre lotterie basandosi sui sogni è piuttosto diffusa. Da oggi “Sisal Numera”, la nuova AI Angel dell’app SuperEnalotto e Giochi, evolve l’antica tradizione della Smorfia napoletana e grazie all’Intelligenza Artificiale offre la possibilità di interpretare i sogni e trasformarli in numeri con cui tentare la fortuna.

Pioniere nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel mercato delle lotterie, con l’introduzione di Numera, Sisal consolida ulteriormente la sua leadership nell’innovazione digitale e riafferma il suo impegno verso l’evoluzione tecnologica per migliorare l’esperienza dei giocatori.

Impegno in continua evoluzione e che vedrà nuove funzionalità integrarsi non solo al SuperEnalotto ma anche ad altri giochi dell’offerta Sisal.it.

Molto più di una semplice funzionalità, “Sisal Numera” è un ponte tra il mondo dei sogni e quello dell’innovazione nel mondo del gioco. Grazie a un’avanzata tecnologia di Intelligenza Artificiale generativa sviluppata attraverso il forte know-how di Sisal, infatti, oltre a interpretare i sogni e suggerire una combinazione unica di sei numeri, questa innovazione svolge il ruolo di un assistente virtuale a cui chiedere supporto per un’experience di gioco ancora più sicura, coinvolgente e divertente.

Sisal Numera, che attinge all’Intelligenza Artificiale sempre più integrata nella nostra quotidianità, non si limita a seguire il trend, ma lo ridefinisce, esplorando un territorio affascinante e inesplorato: quello dei sogni. “I sogni sono un linguaggio universale, un mix di emozioni e simboli che appartengono a tutti noi”. ha dichiarato Valeria Carbone – Product Innovation Director di Sisal. “Con ‘Sisal Numera’, abbiamo trasformato questa esperienza intima e personale in un momento di intrattenimento che si lega perfettamente a quello del SuperEnalotto, dimostrando ancora una volta come l’innovazione possa migliorare la nostra relazione con il gioco”.

Utilizzare Sisal Numera è semplice, coinvolgente e intuitivo, basta accedere all’app, raccontare il proprio sogno nella chat dedicata, rispondere alle domande che l’AI Angel sottoporrà all’utente per elaborare un risultato ancora più preciso e accurato e attendere, dopo pochi secondi, che tutti i dati e i dettagli siano analizzati per ricevere una combinazione personalizzata di numeri. Ognuno dei numeri sarà poi supportato dall’opportuna spiegazione e interpretazione che lo lega a quel determinato sogno. Curiosi? Facciamo un esperimento raccontando a Sisal Numera il sogno che abbiamo scoperto essere il più ricorrente, ovvero quello dei serpenti. Aggiungiamo, per rispondere alle domande, che eravamo da soli mentre i serpenti ci tagliavano la strada e di esserci sentiti particolarmente impauriti tanto da cambiare percorso e svegliarci di soprassalto. Come ha interpretato questo sogno l’AI Angel? La risposta sembra proprio quella di un oracolo: “Questo sogno rappresenta il tuo tentativo di evitare sfide e difficoltà imminenti”.

La combinazione associata sarà di 6 numeri, corrispondenti all’interpretazione dei dati che avrete fornito e ogni numero generato avrà un significato specifico. Ad esempio:

22 è il numero associato al serpente simbolo di sfide o inganni;

56 indica il cambiamento di percorso o la strategia per evitare pericoli;

7, la ricerca di una via sicura nei momenti di incertezza.

Se la sestina elaborata dall’Al Angel avrà solleticato la vostra curiosità, basterà un click per convalidarla oppure potrete decidere di giocare solo i numeri generati che sentite più corrispondenti alle vostre emozioni e completare la sestina con quelli che volete.

“Numera” è già disponibile nell’app SuperEnalotto e giochi – scaricabile gratuitamente sia su dispositivi iOS che Android – andando così a completare l’esperienza e la ricca proposta offerta dall’unica applicazione Sisal che consente agli utenti di giocare da mobile al SuperEnalotto e a tutte le lotterie, oltre ad un’ampia gamma di giochi.