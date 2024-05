Giochi, Zega (Codere): “Con riordino settore in Italia possibile rilancio comparto fisico”

Adnkronos

Roma, 22 mag. “Confidiamo molto sulla riforma” del settore dei giochi in Italia perché “siamo convinti che con il riordino, il gioco fisico possa essere rilanciato” e “siamo anche convinti che, per poter recuperare valore, sia diventato necessario diversificare l’offerta orientandosi verso prodotti la cui domanda è in crescita” e quindi “fare cross-selling tra prodotti di gioco offerti sul canale fisico e su quello online”. E’ quanto dice, all’Adnkronos, il direttore Affari Istituzionali & Sviluppo Business di Codere Italia, Marco Zega, spiegando come nel nostro Paese “al momento la società operi esclusivamente attraverso un’offerta di gioco sul canale terrestre” e che “il comparto sia in sofferenza, con le performance di Codere che sono quindi in linea con il trend del mercato”.