Gioco, Lollobrigida (Adm): “Così dialoghiamo con tutti per contrastare illegalità”

Adnkronos

Roma, 31 mag. – “Sicuramente sono stati mesi molto impegnativi sia per la definizione delle numerose e importanti trattazioni in sospeso sia soprattutto per l’impegno che la Direzione Giochi tutta ha profuso nella elaborazione dei contributi relativi all’articolo 15 della delega fiscale, che, come noto, sinora hanno portato all’emanazione del decreto delegato sul gioco online e conseguentemente all’elaborazione dei documenti di gara. Comunque, conoscendo l’importanza del settore, l’interesse dello Stato e le aspettative della filiera non avrei potuto mai immaginare nulla di meno“. Lo sottolinea in un’intervista ad Agimeg Mario Lollobrigida, Direttore Centrale Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli osservando come lotta all’illegalità “va realizzata attraverso vari percorsi: la formazione adeguata del nostro personale – che avviene con appositi corsi curati sia dalle Direzioni centrali che da quelle Territoriali – al fine di permettere allo stesso di comprendere i fenomeni di illegalità nel gioco e reagire di conseguenza”.

Per Lollobrigida “sono fondamentali i rapporti con l’Autorità giudiziaria, nell’ovvio rispetto delle competenze e ruoli, al fine di rappresentare in modo dettagliato le patologie che ancora oggi sono presenti nel mercato. In maniera molto proficua continuano i rapporti con le Forze di Polizia – in particolare con la Guardia di Finanza anche in forza del Protocollo stipulato l’anno scorso – con le quali condividiamo molte attività, non solo di carattere penale, volte al generale miglioramento della governance del settore”.