Giorgi (Esn Italia): “Presenteremo tesori culturali di Roma a 1300 studenti internazionali”

Roma, 7 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi siamo alla vigilia dell’inaugurazione della 16ª edizione di questo evento. Ormai abbiamo capito come organizzarlo e quali sono i suoi punti forti. Da domani inizieranno i siti tour lungo tutto il centro storico di Roma, organizzati da guide professionali che spiegheranno i tesori culturali di Roma ai nostri 1300 studenti e studentesse internazionali che arriveranno nella Capitale in occasione del nostro evento”. Lo spiega Donna Giorgi, responsabile eventi di Erasmus student network (Esn) Italia alla vigilia dell’inaugurazione della sedicesima edizione dell’Incontro Culturale Erasmus. Fondato nel 2008, l’evento rappresenta una tradizione consolidata per celebrare i valori di unità, diversità e cooperazione interculturale che caratterizzano il programma Erasmus. “I siti tour – continua -verranno alternati a visite ad altri musei civici, concessi gratuitamente grazie al patrocinio di Roma Capitale ottenuto quest’anno Sabato andremo a visitare l’area pacis, i mercati di Traiano e Villa Torlonia. Oltre a questi musei, un punto forte dell’evento che stiamo organizzando è la visita notturna ai Musei Capitolini che si svolgerà domani. Ci sarà quindi la famosissima Lupa di Roma, che sono tutti molto entusiasti di andare ad ammirare”. “Sabato pomeriggio – aggiunge – si terrà poi un momento di conclusione bellissimo, la Flag parade, che avrà inizio a piazza dell’Esquilino e si concluderà l’Altare della Patria, durante la quale 1300 persone sfileranno lungo le strade di Roma fiere dei loro colori di appartenenza della loro patria ma unite sotto la bandiera dell’Unione Europea e sotto la bandiera che ci unisce, ovvero quella della cultura e dell’Erasmus”.

