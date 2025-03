Giornalismo, Oggiano (Djf): “Ia e piattaforme tra le sfide del futuro ma occhio alla qualità’

Adnkronos

Milano, 23 mar. “Tra i temi e le sfide del futuro del giornalismo c’è sicuramente l’intelligenza artificiale, ma non solo: per esempio, come essere sostenibili dal punto di vista economico sulle piattaforme. Senza dimenticare il ‘fermento’ creativo, all’interno di questi ecosistemi, dove anche grazie alla tecnologia rischiamo di fare tutti troppe cose simili”. Così Francesco Oggiano, giornalista e ideatore del Digital Journalism Festival (Djf) che, in un’intervista all’Adnkronos, racconta anche come è nato il progetto del festival dedicato al futuro dell’informazione e della comunicazione digitale che si è svolto a Milano sabato 22 marzo: “nasce da un’idea che avevo in mente durante la pandemia di Covid ed eravamo tutti chiusi in casa. Già durante quel periodo avevo provato ad organizzare incontri online e dopo vari tentativi ecco l’occasione di un evento dal vivo. Nella mia testa – dice – c’è il pensiero che questo Festival sia il primo di una serie di edizioni”.