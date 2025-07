Giovani, Filippi (Heineken Italia): “Sono sempre più alla ricerca di socialità”

Adnkronos

Milano, 17 lug. “Siamo partiti andando ad approfondire le tematiche della socialità, da sempre al centro dei nostri valori, e abbiamo capito come i consumatori, soprattutto i giovani, siano sempre di più alla ricerca di socialità. Lo ha detto all’Adnkronos Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia, commentando i risultati di una ricerca condotta con AstraRicerche nell’ambito della campagna ‘Together’ volta ad esplorare come Gen Z e Millennials vivono oggi la socialità.

Dall’indagine emerge il desiderio dei giovani di vivere una dimensione sociale sempre autentica. Oltre 3 intervistati su 4 prediligono socializzare in luoghi fisici. Tuttavia, non sempre la socialità è sempre vissuta da tutti con serenità. I giovani sono spesso “quasi chiusi in una bolla sociale che non si riesce a espandere, un po’ per il timore del giudizio degli altri, un po’ per la carenza di tempo”, sottolinea Filippi.