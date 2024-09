Giovani, Lobuono (Giovane Roma): “Non lo si è mai troppo per incidere”

Adnkronos

Roma, 27 set. – “Stilare questa lista è stato difficile: ci sono ragazzi diversi e alcuni sono stati premiati anche l’anno scorso, quest’anno ci tenevamo a ribadire la costanza della militanza politica”. Lo ha dichiarato Federico Lobuono, Presidente Associazione La Giovane Roma, nel corso dell’evento all’Università degli studi Link a Roma in cui sono state premiate le 60 giovani promesse della politica italiana. L’evento è promosso dall’associazione ‘La Giovane Roma’ in collaborazione con il magazine ‘Politica’. I giovani selezionati, tutti under 30, si sono già distinti all’interno delle principali istituzioni del Paese, sia a livello nazionale che locale.