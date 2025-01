Giulia Ciaccio e Michael Castorino, “Che fine hanno fatto i colori?”: il Bestseller su come insegnare i valori importanti ai propri figli

Adnkronos

– Milano, 21.01.2025 – Giocare è qualcosa che accomuna tutti, sia grandi che piccini. Come se non bastasse, attraverso il gioco i bambini apprendono l’importanza di valori quali l’inclusione e l’amicizia. Il che dimostra che giocare è davvero qualcosa di magico.

Per tutti quei genitori che desiderano insegnare ai propri figli valori importanti ma non sanno come fare, esce oggi il libro illustrato di Il Mondo di MeG “CHE FINE HANNO FATTO I COLORI? Ogni colore ha un valore speciale, scopriamolo insieme nel Mondo di MeG” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi finalizzati a dimostrare come il gioco sia davvero lo strumento più efficace al mondo capace di unire in amicizia, tanto i grandi quanto i piccini.

“Il nostro libro racconta di una festa in cui ogni bambino rappresenta un colore e una propria caratteristica. La storia racconta che tutti i partecipanti si divertono e partecipano alle attività ma piano piano i colori iniziano a scomparire” afferma Giulia Ciaccio, autrice del libro. “Perplessi, tutti gli invitati cominciano a domandarsi chi, in un giorno di gioia, possa far sparire i colori. Si nota quindi che non proprio tutti si stanno godendo l’aria di festa dato che alcuni si sentono in po’ esclusi. Ecco quindi che gli altri bambini non esitano un secondo a coinvolgerli attivamente così da giocare tutti insieme” conclude Michael Castorino, co-autore.

Con questo libro illustrato, gli autori hanno cercato di trasmettere ai bambini valori in cui gli stessi credono fortemente. Michael Castorino e Giulia Ciaccio hanno voluto usare questo mezzo per arrivare al cuore di ogni famiglia, entrare nelle loro case e farsi promotori di messaggi forti e importanti.

“Ho visto sin da subito in questo libro un grande messaggio rivolto tanto ai bambini quanto ai loro genitori” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Nel mercato ci sono libri in grado di trasmettere tanto. Poi ce n’è uno, questo di Il Mondo di MeG, che esce fuori dai classici standard editoriali e che è capace di arrivare nell’anima prima di noi adulti e subito dopo in quella dei bambini”.